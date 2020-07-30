لائحة اتهام: سبح من غزة لإسرائيل وخطط لإسقاط مروحية عسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد الشاب عز الدين حسين (24 عاما) من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، نسبت فيها إليه اتهامات بمخالفات أمنية، بينها أنه خطط لإسقاط مروحية عسكرية إسرائيلية.

وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بحسب لائحة الاتهام، أن التحقيق مع حسين كشف معلومات كثيرة عن حماس. واعتقلت قوات إسرائيلية حسين الشهر الماضي، بعدما سبح من غزة إلى إسرائيل.

عز الدين حسين

وقال حسين أثناء تحقيق الشاباك معه، حسب لائحة الاتهام، إنه تسلل لإسرائيل بمشيئته، وذلك "إثر مصاعب شخصية في المستوى العائلي وملاحقة وتشويه سمعته من جانب قياديين في حماس".

وادعت لائحة الاتهام أن تحقيق الشاباك أظهر أنه تم تجنيد حسين لكتائب القسام، الذراع العسكري لحماس، في العام 2013، وأنه منذ العام 2018 وحتى اعتقاله، نشط في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس، وكان مسؤولا عن خلية إطلاق صواريخ كتف.

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وتابعت لائحة الاتهام أن حسين خبأ في بيته صاروخا مضادا للطائرات، وأنه طولب يإطلاقه نحو مروحية إسرائيلية، لدى هبوطها في موقع إسرائيلي قريب من بيته، بهدف قتل جنود إسرائيليين أو أسرهم.

وأضافت لائحة الاتهام أنه في إطار نشاطه في حماس، شارك حسين في عمليات تأهيل وأنشطة عسكرية متنوعة ضد إسرائيل، ودرس معلومات حول طائرات سلاح الجو الإسرائيلي والمهام التي تنفذها والصواريخ المضادة للطائرات ومناظير وكاميرات لغرض مراقبة حركة الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة.

وحسب لائحة الاتهام، فإن "نشاط حسين في حماس والخبرة الكبيرة التي اقتناها في هذا الإطار، جعلت التحقيق مميزا، بحيث كشف للشاباك معلومات استخبارية كثيرة عن حركة حماس".