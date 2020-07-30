الصحة الفلسطينية: وفاة بكورونا في الخليل ترفع الحصيلة لـ84

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت امرأة (41 عاما) من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 84 وفاة، أصغرها لرضيع 12 يومًا وأكبرها 95 عامًا.

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وفي وقت سابق، اليوم، أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة عرابة جنوب جنين، خلال الساعات الـ24 الماضية. كما أعلن اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة في بلدة يعبد غرب جنين.

قال الرجوب في بيان صدر عنه، "بناء على مستجدات الحالة الوبائية فقد تقرر إغلاق بلدة عرابة لمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم الخميس، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس، تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.