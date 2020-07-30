شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 55,257 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات .

Advertisements وكشفت عن 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و424 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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