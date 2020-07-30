عروض تخفيضية لفحص كورونا في 3 مستشفيات بأبوظبي

الخميس 30 يوليه 2020

كشفت مجموعة في بي أس للرعاية الصحية (VPS)، عن طرح عروض تخفيضية في أبوظبي على فحصPCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في 3 مستشفيات لمدة 5 أيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ليصبح 199 درهماً فقط، بدلاً من التكلفة المعروفة الفحص والتي تبلغ 370 درهماً، وفقا للبيان.



وتفصيلاً، أوضحت مجموعة VPS للرعاية الصحية وهي مزود خدمة الرعاية الصحية المتكاملة مع شبكة من المستشفيات وسلسلة من العيادات، أنها عملت على تخفيض تكلفة فحص PCR في مستشفى ميديور، ومستشفى لايف لاين (LLH)، ومستشفى لايف كير، لمدة 5 أيام بدءً من تاريخ 28 يونيو وحتى 2 أغسطس، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، للتسهيل على الراغبين في الخروج من أبوظبي أو السفر إلى خارج الدولة.

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وبينت في اتصال هاتفي مع "البيان" أنها خصصت قسم الطوارئ لاستقبال الراغبين في إجراء الفحص من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، على أن يحصل على النتيجة خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة بحد أقصى، دون الحصول على موعد مسبق.

وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" قد كشفت عن توفير فحص الليزر بتقنية "دي بي آي"، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كوفيد-19" في 3 مراكز داخل إمارة أبوظبي تشمل مركز مدينة زايد الرياضية، ومركز المسح على الكورنيش، ومركز الهيلي في مدينة العين، ووفرت خدمة حجز الموعد عبر تطبيقها الرسمي على الهواتف الذكية "صحة".

مشيرة إلى أن نتيجة الفحص بالليزر (DPI) لدخول أبوظبي صالحة لمدة 48 ساعة فقط، موضحة أن الفحص بالليزر (DPI) لدخول أبوظبي متاح فقط لعمر 12 سنة فما فوق ويشترط إحضار الهوية الإماراتية الاصلية عندما الحضور إلى الموعد و ابراز رمز ال QR كود الخاص بالموعد من على الهاتف.