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الصحة توجه رسالة الى المواطنين بمناسبة عيد الاضحى

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وجهت وزارة الصحة، الخميس، رسالة الى المواطنين بمناسبة عيد الاضحى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تبارك للامة الاسلامية وللشعب العراقي الأبي حلول عيد الاضحى المبارك سائلين المولى عز وجل ان يمن على شعبنا وامتنا الاسلامية بالصحة والأمان".

 

واضافت "في هذه المناسبة العزيزة نود ان نبين لمواطنينا الكرام بان عليهم الالتزام التام بالحظر الشامل في أيام العيد وبالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من البيوت الا للضرورة القصوى وتتم التهاني والتبريكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

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وتابعت ان "التزامهم هذا سيحميهم من الاصابة بفيروس وكذلك يجنبنا ما حدث عقب عيد الفطر الماضي من ارتفاع سريع وخطير في عدد الإصابات والوفيات بعد ان كان العراق يقترب من انحسار الوباء بشكل كامل وسبب ذلك هو التراخي بارتداء الكمامات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وحضور المناسبات والاختلاط غير المحمي من قبل المواطنين اضافةً الى عدم تطبيق الحظر الشامل بشكل صحيح في ايام عيد الفطر المبارك".

 

ودعت الوزارة "المواطنين الى التقيد التام بالإجراءات الوقائية وتجنب كافة التجمعات العشائرية والاجتماعية والدينية حفاظاً على سلامتهم وصحتهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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