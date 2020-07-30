أفاد مصدر أمني في ذي قار، الخميس، بمقتل أربعة أشخاص ووقوع إصابات جراء نزاع عشائري اندلع في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ووقوع إصابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث لاعتقال المتسببين بذلك".
وتشهد عدة محافظات عراقية بين فترة وأخرى، نزاعات عشائرية تستخدم فيها الأسلحة، وتتسبب في كثير من الأحيان بسقوط قتلى ومصابين.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث لاعتقال المتسببين بذلك".
وتشهد عدة محافظات عراقية بين فترة وأخرى، نزاعات عشائرية تستخدم فيها الأسلحة، وتتسبب في كثير من الأحيان بسقوط قتلى ومصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أربعة أشخاص بنزاع عشائري شمالي ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.