مقتل أربعة أشخاص بنزاع عشائري شمالي ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ووقوع إصابات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث لاعتقال المتسببين بذلك".



وتشهد عدة محافظات عراقية بين فترة وأخرى، نزاعات عشائرية تستخدم فيها الأسلحة، وتتسبب في كثير من الأحيان بسقوط قتلى ومصابين.