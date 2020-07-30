يوفنتوس يُعلن عن قميصه في الموسم الجديد

رياضة 2020-07-30 | 11:52 158 مشاهدة أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي عن شكل تصميم قميصه الجديد الذي سيخوض به الموسم المقبل 2020/2021. وكشف يوفنتوس عن القميص الجديد بالاتفاق مع الشركة الراعية الألمانية "أديداس" من خلال إعلان ترويجي عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي. وقام بعض لاعبي يوفنتوس بالترويج للقميص الأساسي الجديد الذي يتميز بألوان الفريق الإيطالي المعروفة الأبيض والأسود مع شعار النادي والشركات الراعية باللون الذهبي.



وكان على رأس اللاعبين

وكان على رأس اللاعبين كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس في الموسم الحالي، باولو ديبالا، ماتياس دي ليخت ودوجلاس كوستا.

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