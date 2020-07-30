مسلحون يسرقون رواتب 'ام عمار' في ميسان

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مجموعة مسلحة سرقت رواتب مدرسة "ام عمار" في ميسان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا صباح اليوم مدرسة ام عمار في حي الصادق بمركز مدينة العمارة وسرقوا تحت تهديد السلاح رواتب ملاك المدرسة". واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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