الخليج 365 تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة النجف

وقالت المديرية، إن "عدد التلاميذ الممتحنين بلغ 45420 تلميذاً وكان عدد الناجحين 38409، أما الراسبين فيبلغ عددهم 7011".

وأضافت المديرية، "بلغ عدد التلاميذ الحاصلين على معدل 100%، 249 تلميذاً، أما التلاميذ الحاصلين على معدل 98% فما فوق فبلغ عددهم 848".



وأشارت إلى أن "النتائج الورقية ستسلم إلى إدارات المدارس بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وحسب القواطع المقسمة مسبقاً".