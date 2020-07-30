السجن 9 سنوات لأمريكي في روسيا "اعتدى" على الشرطة

قضت محكمة روسية، اليوم الخميس، بسجن جندي أمريكي سابق، تسع سنوات، بتهمة الاعتداء على اثنين من الشرطة، في قرار وصفه المتهم بأنه "سياسي".

والحكم الصادر بحق الجندي الأمريكي السابق في البحرية تريفور ريد، جاء لمهاجمته اثنين من رجال الشرطة عندما كان ثملا، العام الماضي.

وقال القاضي ديمتري أرناوت إن اعتداء تريفور ريد على الشرطيين "تسبب لهما بضرر نفسي وجسدي".

لكن الجندي الأمريكي السابق، وصف الحكم بأنه "سياسي"، مشيرا إلى أنه سيستأنف عليه.