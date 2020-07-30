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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل محاكمة كيلي مساعد كارلوس غصن حتى سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ذكرت تقارير أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور جريج كيلي، المتهم بمساعدة الرئيس السابق للشركة اليابانية كارلوس غصن بتقليل تعويضه، سوف يواجه محاكمة بشأن اتهامات بسوء التصرف المالي تبدأ في سبتمبر.
وذكرت شبكة "إن اتش كيه" اليابانية اليوم الخميس أن محكمة طوكيو الابتدائية سوف تبدأ القضية في 15 سبتمبر، بدون تقديم المزيد من المعلومات.
وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة في أبريل، ويرجع التأجيل جزئيا إلى جائحة فيروس كورونا.
ونفى كيلي وهو مواطن أمريكي، ارتكاب أية مخالفات وهو خارج السجن حاليا بكفالة بعدما ألقي القبض عليه في نوفمبر 2018 في نفس يوم القبض على غصن.
ولم يعد غصن وهو الرئيس السابق للتحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي موتورز موجودا في اليابان ليواجه المحاكمة بعدما أقدم على فرار درامي إلى لبنان في ديسمبر.
وقال إنه ضحية لمؤامرة الشركات ضده وتشمل أيضا الحكومة اليابانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.
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