العالم يسجل أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أحصيت أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم رسميا، أكثر من نصفها في ثلاث دول، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس، استنادا الى مصادر رسمية، الخميس، عند الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش.

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وسجلت 17,022,877 إصابة بينها 666,586 حالة وفاة خصوصا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء مع 4,426,982 إصابة بينها 150,713 حالة وفاة والبرازيل (2552265 إصابة بينها 90134 وفاة) والهند (1583792 إصابة بينها 34968 وفاة).

ويواصل الوباء انتشاره بوتيرة سريعة في العالم مع تسجيل مليون حالة إضافية في 4 أيام.