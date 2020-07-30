مطار الكویت الدولي یستأنف رحلاته التجاریة بعد غد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

یستأنف مطار الكویت الدولي رحلاته التجاریة بعد غد السبت بعد توقفها يوم 13 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا وفقا لاشتراطات السلطات الصحیة المعنیة في ھذا الشأن.



ووافق مجلس الوزراء الكويتي في 29 یونیو الماضي على خطة من ثلاث مراحل لتشغیل الرحلات التجاریة في مطار الكویت ذهابا وإیابا اعتبارا من الأول من أغسطس 2020.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه سیتم إعادة تشغیل الرحلات التجاریة بشكل تدریجي وفقا لما جاء به قرار مجلس الوزراء بشأن مراحل خطة العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة في البلاد.

وطبقا للوكالة، تبدأ المرحلة الأولى بعد غد وتستمر ستة أشهر بنسبة تشغیل لا تزید على 30 بالمئة وعدد الركاب المتوقع لا یزید على 10 آلاف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات مئة رحلة یومیا.

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وتبدأ المرحلة الثانیة أول فبراير المقبل وتستمر أیضا ستة أشهر بنسبة تشغیل لا تزید على 60 بالمئة وعدد الركاب المتوقع لا یزید على 20 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 200 رحلة یومیا.

وتبدأ المرحلة الثالثة والأخیرة أول أغسطس 2021 بنسبة تشغیل مئة بالمئة وعدد الركاب المتوقع أكثر من 30 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 300 رحلة یومیا.

وكشف المدیر العام للإدارة العامة للطیران المدني یوسف الفوزان عن إصدار تعميم للبروتوكول الصحي للتشغیل التجاري في مطار الكویت الدولي والدلیل الإرشادي لممثلي الجهات التنفیذیة لإعادة تشغیل الرحلات التجاریة.

وقال الفوزان إن الإجراءات تضمنت ضرورة ارتداء المسافرین ومرتادي مبنى الركاب مستلزمات الوقایة والتعقیم المستمر مع الالتزام بالتعلیمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقلیل اللمس قدر المستطاع.