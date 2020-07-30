كورونا: البيرو تتجاوز 400 ألف إصابة

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ليما: ما زال وباء كورونا المستجد يفتك ببيرو، حيث تجاوز عدد الإصابات في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية 400 ألف إصابة، وأحصت السلطات 204 وفيات إضافية في 24 ساعة، على ما أفادت أعلنت وزارة الصحة.

وبات عدد الإصابات في البلاد 400 ألف و683 حالة بعد احصاء 5678 إصابة جديدة في يوم واحد كما أوضحت الوزارة. وهي أعلى حصيلة يومية منذ 12 يونيو الماضي.

ومنذ بدء انتشار الوباء توفي 18 ألفا و816 شخصا بالفيروس في البيرو بينهم 204 في الساعات الـ24 الماضية وهو رقم يقترب من أعلى حصيلة سجلت في 11 يونيو حين أحصيت 206 وفيات جديدة.

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وبعد عزل وطني للسكان لمدة مئة يوم، بدأت البيرو في 1 يوليو تخفيف اجراءات الاغلاق في 18 منطقة من أصل 25 بينها العاصمة ليما.

ومع 33 مليون نسمة، باتت البلاد ثالث دولة في اميركا اللاتينية تعد أعلى عدد اصابات ووفيات مرتبطة بوباء كوفيد-19 خلف البرازيل والمكسيك.

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