تهنئة من رئيس جماعة الرباط إلى جلالة الملك بمناسبة عيد العرش بوبكر الجامعي: الدستور الذي يبوح بالحريات ولا يحصنها في تركيبته، دستور سلطوي حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لتأدية الركن الأعظم

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