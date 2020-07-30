سلطات طنجة تسارع الزمن لاحتواء الفيروس.. إخضاع مخالطين وسكان منطقة حي بنكيران لتحاليل كورونا-فيديو

أجرت السلطات في طنجة، أمس الأربعاء، تحاليل لفيروس كورونا المستجد بالنسبة إلى المواطنين، وتجار بقاعة الوعري في حي بنكيران.
وشمل إجراء التحاليل 100 من المخالطين في أنحاء المدينة، و40 موظفا للبنك الشعبي، وتجار السوق النموذجي، وأكثر من 100 شخص من سكان حي بنكيران.
وجاء الإجراء المذكور بتعليمات من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاءت المرحلة الأولى في منطقة بنكيران بإشراف من رئيس الدائرة الشرف المغوغة، وقياد الملحقة.
وستشهد الأيام المقبلة إجراء تحاليل أخرى في المناطق المتبقية في المدينة.
كاميرا “اليوم24” انتقلت إلى مكان إجراء التحاليل لتنقل لكم المشاهد التالية:
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