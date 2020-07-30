ليلة الحكم على بطمة.. تفاصيل الحكم الابتدائي على المغنية المغربية وشقيقتها وصديقتها -فيديو

قضت الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعقوبة السجن لمدة 8 أشهر نافذة في حق الفنانة دنيا باطمة، والحبس سنة واحدة نافدة في حق شقيقتها ابتسام، وسنة ونصف في حق مصممة الأزياء عيشة عياش، و10 أشهر في حق صوفيا الشكيري، وذلك بعد تورطهن في ملف “حمزة مون بيبي” الذي أصبح قضية رأي عام.

وقضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم لكل واحدة من المتهمات.

وكشف المحامي موسى الشرع محامي المتهمة صوفيا شكيري، تفاصيل منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وانطلقت جلسة دنيا باطمة ومن معها، اليوم الأربعاء، في الساعة 11 صباحا، قبل أن ينطق بالحكم الابتدائي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

Advertisements

ولم تحضر باطمة، لحظة النطق بالحكم، بعدما غادرت عند رفع الجلسة للتأمل.

و توبعت باطمة بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

وواجهة شقيقة دنيا بطمة، نفس التهم الموجهة لشقيقتها في نفس الملف، وذلك في حالة اعتقال، فيما دنيا متابعة في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

وتوبعت، في حالة اعتقال كذلك، مصممة الأزياء “عائشة عياش”، بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد”.