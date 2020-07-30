حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لتأدية الركن الأعظم

يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، على صعيد عرفة لتأدية ركن الحج الأعظم.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم، طلال الشلهوب، اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفة، وأداء شعائر الحج ،مشيرا الى ان عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم باستخدام الحافلات، وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية، للوقاية من فيروس “كورونا”.

من جانبها ، أفادت وزارة الصحة السعودية بأنها أكملت ايضا الاستعدادات لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة، حيث أعلن المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، تخصيص 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة، و 51 عيادة، إضافة إلى 200 سيارة إسعاف، و62 فريقا ميدانيا.

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وكانت مناسك الطواف والسعي في يوم التروية قد اكتملت، ون قل الحجاج على دفعات إلى مساكنهم المعق مة في منى، قبل أن يباشروا السير إلى جبل عرفة على بعد 10 كيلومترات للوقوف على صعيده اليوم وهو ركن الحج الأعظم.

من جهة أخرى قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الاربعاء باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

وتجدر الاشارة الى ان أداء مناسك الحج لهذا العام يقتصر على أعداد محدودة من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية ،وذلك بسبب فيروس “كورونا” المستجد.