طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب رعدية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة سوس، وتادلة، والرحامنة، والسايس، والمنطقة الشرقية، والجنوب، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية. كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة، مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح و الليل، على السواحل و السهول الشمالية و الوسطى وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وسيلاحظ تمركز سحب رعدية مصحوبة بزخات مطرية محلية فوق كل من مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة لها، والريف، والمنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي للبلاد، إلى جانب ظهور سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب بشرق الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية مع إمكانية بروز رعد محلي. وستبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة وشمالية على السواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، و من الشرق أو من الجنوب أحيانا بداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستهب من الشمال و أحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 23 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية، وسوس، وداخل منطقة الشياضمة، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، وسهول تادلة و الرحامنة، فيما ستكون ما بين 17 و 23 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 43 و46 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وشرق الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس، مابين 39 و 43 درجة بالسايس، وواد ملوية، وهضاب الفوسفاط و والماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و 39 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، بينما ستكون ما بين 26 و 33 درجة بمرتفعات الأطلس و بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.