أنيس صفوري ينال حريته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نال الأسير أنيس جميل صفوري (31 عاما) حريته، صباح اليوم الخميس، بعد اعتقال دام 12 عاما في السجون الإسرائيلية بتهم أمنية.

وعانق الأسير المحرر أسرته أمام سجن النقب، وسيتم نقله من قبل سلطة السجون إلى مركز الشرطة في مدينة شفاعمرو، ليسرّح من هناك إلى منزله.

وتنقل الأسير المحرر خلال فترة اعتقاله بين العديد من السجون الإسرائيلية بينها، شطة وجلبوع وكتسيعوت في النقب.

يذكر أن والد الأسير المحرر، جميل صفوري، قضى 17 شهرا في السجون الإسرائيلية على خلفية مقتل مرتكب مجزرة شفاعمرو، الإرهابي نتان زادة، التي وقعت عام 2005 وأسفرت عن استشهاد أربعة من أبناء المدينة.