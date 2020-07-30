"هواوي" تتفوق على "سامسونج": الأكثر مبيعًا في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطّت مبيعات شركة "هواوي" الصينيّة، مبيعات مجموعة "سامسونج" الكورية الجنوبيّة والتي كانت الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكيّة في العالم في الفصل الثاني من العام، وذلك وفقًا لمجموعة "كاناليس" للأبحاث، اليوم الخميس.
وقالت كاناليس إن الشركة التي تواجه عقوبات أميركية قامت بشحن 55,8 مليون هاتف متجاوزة "سامسونغ" للمرة الأولى التي بلغت مبيعاتها 53,7 مليون وحدة.
وأضافت مجموعة الأبحاث أن العقوبات الأميركية أثرت على مبيعات "هواوي" خارج الصين لكنها شهدت ارتفاعا في السوق المحلية.
وقالت "كاناليس" إن أكثر من 70% من الهواتف الذكية التي تصنعها الشركة تباع حاليا في الصين.
لكن الشحنات إلى الخارج تراجعت بمعدل الثلث تقريبًا في الفصل الثاني وحذر المحلل لدى كاناليس، موجيا، من أن قوة المبيعات في الصين فقط "لن تكون كافية لإبقاء ‘هواوي‘ في المرتبة الأولى حين يبدأ الاقتصاد العالمي بالانتعاش".
وباتت "هواوي" موضوعا رئيسا في الخلاف الجيوسياسي بين بكين وواشنطن التي تقول إن الشركة تشكل تهديدا كبيرا في أمن المعلوماتية.
كما طلبت الولايات المتحدة تسليم المديرة المالية لهواوي، مينغ وانتشون بتهم احتيال ما أساء بشكل إضافي إلى العلاقات بين الصين وكندا حيث تخضع للإقامة الجبرية.
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