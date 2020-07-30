استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي في المشاريح شمال الضالع اليمنية

الخميس 30 يوليه 2020

استشهدت الطفلة، رغد محمد عبدالله عمر 10 سنوات برصاص قناص حوثي استهدفها أثناء مرورها في قريتها بالمشاريح شمال الضالع.



وبحسب مصادر إعلامية، تم اسعاف الطفلة إلى مستشفى حجر الميداني لتقديم الاسعافات الاولية ومن ثم الى مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني حيث حاول الطاقم الطبي انقاذ الطفله لكنها فارقت الحياة.

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وبحسب الدكتور سميح حزام مدير الشؤون الطبية بألوية المقاومة الجنوبية فإن المشافي الميدانية التابعة لالوية المقاومة الجنوبية عند العاشره صباحا قد استقبلت اصابة الطفله رغد عند العاشرة صباحاً وقد اصيبت في فكها الايمن حيث اخترقته رصاصة قناص واستقرت اسفل رقبتها وحاولت الطواقم الاسعافيه انقاذ الطفله لكنها فارق الحياة.

واضاف حزام ان الاستهداف المتكرر للمدنيين من النساء والاطفال من قبل الميليشا الحوثي اصبح متكرر في تعدي وانتهاك انساني صارخ في ظل صمت دولي على جرائم الميليشيات الانقلابية.