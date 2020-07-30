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شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب النارية على سلامة الأطفال

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 30 يوليه 2020

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الأضحى المبارك، وحثت أولياء الأمور على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها لتجنيبهم الحوادث المؤسفة.

 

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وأوضحت أن هذه الألعاب لا تشكل خطرا على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطال الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

 

وناشدت شرطة أبوظبي الأهالي بضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجهات التي تروج للمواد التي تضر أفراد المجتمع لما تشكله هذه الألعاب من خطر حقيقي، ونصحت الآباء على وجه الخصوص بمتابعة أبنائهم وردعهم عن استخدام الألعاب النارية.

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