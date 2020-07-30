شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب اليمنية . صرف مرتبات موظفي وزارة الداخلية والشهداء والجرحى والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 تواصل شركة محسن الخضر للصرافة، الخميس، صرف مرتبات موظفي وزارة الداخلية والشهداء والجرحى.

Advertisements وأضافت الشركة أن الشركات الأخرى تغلق أبوابها اليوم الخميس. ودعت شركة محسن الخضر أسر الشهداء والجرحى إلى سرعة التوجه إلى المركز الرئيسي كونهم لهم الأولوية بعملية الإستلام

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