شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 17 مليونا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 17 مليونا و 29 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من عشرة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 667 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وإسبانيا وباكستان وكولومبيا وإيطاليا وبنجلاديش.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند وفرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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