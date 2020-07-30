لقاء السومرية مع السفاح يحظى بمتابعة عربية 'فيديو'

2020-07-30 | 11:29
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حظي لقاء اسطورة كرة القدم العراقية يونس محمود، على قناة السومرية، بمتابعة عربية، ليلة امس الأربعاء.
وحل محمود ضيفاً على برنامج "صوت الملاعب"، وتحدث عن ذكريات التتويج بكأس آسيا ومسألة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة.
وتابع اللقاء نجم المنتخب العماني السبق لكرة القدم عماد الحوسني، الذي بث مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتطبيق سناب جات يعبر فيه عن حبه لـ"السفاح"، بالإضافة الى الكثير من المتابعين للنجم العراقي في الدول العربية الأخرى.
هذا وكان اللقاء قد بث مباشرة يوم امس بمناسبة مرور 13 عاماً على تحقيق بطولة امم اسيا 2007.
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