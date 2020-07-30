بالصور.. الامانة تصادر 40 رأس غنم في بغداد

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أعلنت أمانة بغداد، الخميس، مصادرة 40 رأس غنم ضمن "حملة ليلية لإزالة التجاوزات" عن الشوارع والساحات.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد وبإسناد دائرة الحراسات في امانة بغداد، قامت بحملة ليلية لإزالة التجاوزات عن الشوارع والساحات العامة".
وأوضحت الأمانة، أن الحملة "تضمنت مصادرة 40 رأس غنم قام أصحابها بنشرها في شوارع القاطع البلدي جنوب العاصمة بغية القصابة والبيع، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى شرطة الأمانة".
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