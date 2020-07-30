أسعار النفط تهبط مع تفوق مخاوف كورونا على آمال الطلب

ونزل عقد خام برنت استحقاق تشرين الأول 39 سنتاً أو ما يوازي 0،88% إلى 43.70 دولار للبرميل، كما وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 40.77 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر كانون الأول.



في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في مقابل توقعات بانخفاض المخزونات، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة لانتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستهلك في العالم للخام.

وشهدت أسعار النفط ثباتا اليوم الخميس بفعل مخاوف إزاء الطلب مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يثير احتمال إعادة فرض إجراءات عزل عام.

وتأتي الضربة المحتملة لتعافي الطلب في الوقت الذي تتأهب فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، لزيادة الإنتاج في أغسطس آب، مما يضيف نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.