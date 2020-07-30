أعلنت شركة "رويال داتش شل" العملاقة للنفط، الخميس، عن خسارة صافية حادة على أساس سنوي، في أعقاب فترة غير مسبوقة من اضطراب سوق الطاقة وضعف أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ.
وذلك مقارنة بأرباح صافية بلغت 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي و 2.9 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
وحذر محللون من أن شركات "بيغ أويل"، في إشارة إلى أكبر شركات الطاقة في العالم، من المرجح أن تسجل نتائج "فظيعة" في الربع الثاني، حيث تزامنت إجراءات تأمين الفيروسات التاجية مع صدمة طلب لا مثيل لها.
وقد دفع الأثر الاقتصادي المستمر لوباء الفيروس التاجي شركة "شل" إلى الإعلان عن توقعها أن تتكبد عمليات شطب تصل إلى 22 مليار دولار في الربع الثاني.
وفي ملاحظة للمساهمين نشرت في 30 حزيران، والتي جاءت بعد فترة وجيزة من إعلان مماثل من قبل نظيرتها بي بي، قالت "شل" إنها تتوقع الآن انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط والغاز على مدار الثلاثين عامًا القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة 'شل' تسجل خسائر صافية قدرها 18.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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