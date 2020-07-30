شركة 'شل' تسجل خسائر صافية قدرها 18.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2020

وأفادت الشركة الأنجلو-هولندية بأن صافي الدخل العائد للمساهمين على أساس التكلفة الحالية للإمدادات (CCS) وباستثناء البنود المحددة، التي تستخدم كبديل لصافي الربح، قد حقق خسارة بلغت 18.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام. 2020.وذلك مقارنة بأرباح صافية بلغت 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي و 2.9 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

وحذر محللون من أن شركات "بيغ أويل"، في إشارة إلى أكبر شركات الطاقة في العالم، من المرجح أن تسجل نتائج "فظيعة" في الربع الثاني، حيث تزامنت إجراءات تأمين الفيروسات التاجية مع صدمة طلب لا مثيل لها.

وقد دفع الأثر الاقتصادي المستمر لوباء الفيروس التاجي شركة "شل" إلى الإعلان عن توقعها أن تتكبد عمليات شطب تصل إلى 22 مليار دولار في الربع الثاني.



وفي ملاحظة للمساهمين نشرت في 30 حزيران، والتي جاءت بعد فترة وجيزة من إعلان مماثل من قبل نظيرتها بي بي، قالت "شل" إنها تتوقع الآن انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط والغاز على مدار الثلاثين عامًا القادمة.