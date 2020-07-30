'إنستغرام' يغري مدوني تيك توك بمبالغ مالية كبيرة

وتبعا لمعلومات حصلت عليها مصادر صحيفة The Wall Street Journal فإن "بعض المستخدمين المشهورين في TikTok والذين لديهم ملايين المتابعين في هذا التطبيق عرضت عليهم مبالغ تقدر بمئات آلاف الدولارات للانتقال إلى خدمة Instagram Reels الجديدة، واجتذاب متابعيهم إلى هذه الخدمة ومنصاتها".
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم "إنستغرام"، ساريسا ترور، إن شركتها تواصلت مع عدد من المدونين المشهورين بالفعل، لكنها لم تذكر أية تفاصيل عن العروض أو المبالغ المالية التي من الممكن أن تكون عرضت عليهم، أو الشبكات والمواقع التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص.
وهذه الخطوة من "إنستغرام" تبعا لصحيفة The Wall Street Journal تشير إلى أن خدمة Instagram Reels قد تصبح منافسا قويا لـ TikTok.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين عن TikTok، وللرد على المنافسين كانوا قد استحدثوا مؤخرا خطة تهدف إلى جمع 200 مليون دولار، ليدعموا فيها مستخدمي منصتهم الإلكترونية.
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم "إنستغرام"، ساريسا ترور، إن شركتها تواصلت مع عدد من المدونين المشهورين بالفعل، لكنها لم تذكر أية تفاصيل عن العروض أو المبالغ المالية التي من الممكن أن تكون عرضت عليهم، أو الشبكات والمواقع التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص.
وأضافت "إنستغرام مستعدة للاستثمار مع المدونين المشهورين، الحديث يدور هنا عن المدونين الذين يملكون ملايين المتابعين وذوي خبرة واسعة".
وهذه الخطوة من "إنستغرام" تبعا لصحيفة The Wall Street Journal تشير إلى أن خدمة Instagram Reels قد تصبح منافسا قويا لـ TikTok.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين عن TikTok، وللرد على المنافسين كانوا قد استحدثوا مؤخرا خطة تهدف إلى جمع 200 مليون دولار، ليدعموا فيها مستخدمي منصتهم الإلكترونية.
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