بالفيديو: أول فنانة عربيّة تحصل على ميزة الايموجي من تويتر

فقرّرت شركة تويتر تحويل غلاف ألبوم إليسا إلى إيموجي يظهر عند استخدام المغرّدين لهاشتاغ "صاحبة رأي"، أو ما بات يُعرف بـ hashflag. وبذلك تكون إليسا أول فنانة عربيّة تحصل على هذه الميزة من موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعدما تخطت أغنية "صاحبة رأي" في الساعات الماضية عتبة المليوني مشاهدة.

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