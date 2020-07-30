محمد صلاح بتسريحة شعر جديدة تثير الجدل

ونشر صلاح صورة على حسابه الرسمي على "تويتر" يظهر فيها بشكل مختلف بعد قص شعره بطريقة مختلفة، ليتفاعل معه الكثير من المتابعين، بعد أن غير الشكل الذي تعود عليه عشاقه ومتابعوه.
كما تباينت رود الأفعال على تسريحة صلاح الجديدة، إذ قال أحد المتابعين: "لا أرجوك عد إلى تسريحة شعرك المميزة"، على حد تعبيره.
وعبر عدد من المغردين الآخرين عن إعجابهم بالقصة الجديدة قائلين لاعب المصري لنادي ليفربول: "وشك نور"، على حد تعبيرهم.
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