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محمد صلاح بتسريحة شعر جديدة تثير الجدل

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أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لصوره يظهر فيها بتسريحة شعر جديدة.

ونشر صلاح صورة على حسابه الرسمي على "تويتر" يظهر فيها بشكل مختلف بعد قص شعره بطريقة مختلفة، ليتفاعل معه الكثير من المتابعين، بعد أن غير الشكل الذي تعود عليه عشاقه ومتابعوه.

 

ورد على صلاح لاعب الأهلي المصري، سعد سمير قائلا: "الأكونت اتسرق ولا أيه"، كما علق زميله حارس ليفربول، أليسون بيكر: "أخيرا".

كما تباينت رود الأفعال على تسريحة صلاح الجديدة، إذ قال أحد المتابعين: "لا أرجوك عد إلى تسريحة شعرك المميزة"، على حد تعبيره.

وعبر عدد من المغردين الآخرين عن إعجابهم بالقصة الجديدة قائلين لاعب المصري لنادي ليفربول: "وشك نور"، على حد تعبيرهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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