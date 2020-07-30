نائب: خروج البلد من عنق الزجاجة يكون بهذه الحالة

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، ان جذب الاستثمارات وبناء موازنة استثمارية فعلية هو الحل الافضل والاهم للخروج من عنق الزجاجة.

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، ان "جذب الاستثمارات الاجنبية يعتبر من العوامل المهمة للبلد بحال اراد النهوض باقتصاده والخروج من عنق الزجاجة الذي دخل فيه، على اعتبار انه لا توجد دولة بالعالم تعتمد فقط على مواردها"، مبينا ان "الصين التي تعتبر من اقوى الاقتصاديات في العالم فان نصف الاموال المستثمرة فيها تعتبر من الاستثمارات الخارجية وهي ليست من الاموال الصينية".

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واضاف كوجر ان "توفير بيئة جاذبة للاستثمار سواء من خلال القضاء على الروتين او توفير الاجواء الامنية للمستثمر الاجنبي هي امر ضروري لتحصين الاقتصاد العراقي، اما دون ذلك والبقاء معتمدين على الموارد المحلية والهيكل المترهل داخليا فحينها لن يتقدم البلد اقتصاديا مهما طال الزمن".

وتابع ان "وجود الاعداد الهائلة من الموظفين والانفاق الاستهلاكي الذي يصل الى 70% تقريبا من مجمل الموازنة، فلن يكون هنالك اي موازنة استثمارية تخلق فرص العمل وتدعم القطاع الخاص وتفتح افاق العمل".