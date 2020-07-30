3 عناصر من داعش تقع في مخالب "أبطال العراق"

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد.



وقال إعلام الجهاز في بيان حصلت "العين الاخبارية"، على نسخة منه، إنه "بناء على معلومات استخبارية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر مما يسمى بديوان الجند التابع لولاية الأنبار صادرة بحقهم مذكرات قبض في مناطق مختلفة".

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وأضاف أنه "جرى تدوين أقوالهم واعترفوا صراحة بانتمائهم لعصابات داعش الإجرامية، واشتراكهم في القتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".

وتشهد المناطق المحررة من داعش ما بعد اجتياح المدن في يونيو 2014، هجمات إرهابية وتصاعد عمل الخلايا النائمة وعودة حواضن التنظيم ضمن المساحات الحدودية الشاسعة.

وتنفذ القوات الأمنية عمليات مطاردة وملاحقة مسلحي تنظيم داعش ضمن حملة عسكرية وسمت بعنوان "أبطال العراق"، بدأتها مطلع العام الحالي عبر أربعة مراحل.