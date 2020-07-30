روسيا تعتقل عسكريا بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، اليوم الخميس، اعتقال جندي من أسطولها بالبحر الأسود للاشتباه بتجسسه لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إن قوات الأمن اعتقلت الجندي من أسطولها بالبحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بالقرم.
وأظهرت لقطات لعملية الاعتقال نشرتها وكالة الإعلام الروسية رجالا ملثمين بثياب مدنية يخرجون بسرعة من سيارة فان ويقبضون على رجل في الشارع ويدفعونه إلى الجزء الخلفي من السيارة ثم يبتعدون بها.
ولم يذكر الجهاز اسم الجندي أو رتبته، فيما تصل عقوبة الخيانة إلى السجن 20 عاما.
وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في عام 2014، فيما تريد الأخيرة استعادة شبه الجزيرة.
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