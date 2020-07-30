انتشار أمني قبيل جلسة سحب الثقة من الغنوشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مراسل ”الخليج 365”، بانتشار أمني على طول الطرق المؤدية إلى ساحة "باردو" بالعاصمة التونسية، حيث يقع البرلمان الذي سيشهد اليوم الخميس، جلسة تصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

وفي سابقة تاريخية، يناقش مجلس النواب التونسي، اليوم، سحب الثقة من رئيسه وزعيم حركة النهضة (فرع الإخوان في البلاد) راشد الغنوشي، بعد تقديم عريضة استوفت النصاب القانوني من الموقعين والبالغ 109 من إجمالي عدد النواب الـ217.

وذكر مراسلنا أن الانتشار الأمني تزامن أيضا مع دعوات أطلقها أنصار الأحزاب المعارضة للإخوان، للتوجه إلى محيط البرلمان، احتجاجا على سياسات النهضة ودعما للأصوات المنادية بسحب الثقة من الغنوشي.

في هذه الأثناء، تم تطويق مجلس النواب بالأسلاك الشائكة، مع تواجد الفرق الأمنية الخاصة بحماية المنشآت.

ويلزم سحب الثقة من رئيس البرلمان، تصويت 109 نواب من إجمالي عدد النواب البالغ 217، وهو ما أكدت توفره رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الأربعاء.