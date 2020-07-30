كوريا الشمالية تختبر صاروخا مضادا للسفن.. تدريبات صيفية

كشف مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية، الخميس، أن الجارة الشمالية اختبرت صاروخ كروز مضادا للسفن، جرى إطلاقه من سواحلها الشرقية في وقت سابق هذا الشهر في إطار تدريباتها الصيفية الاعتيادية.

ولفتت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن الكشف عن الاختبار جاء متأخرا، حيث لم يسبق أن ذكرت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية ولا وسائل الإعلام الكورية الشمالية أمرا بشأنه.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في سول القول إنه تم إطلاق الصاروخ سفينة/سفينة من البحر الشرقي في السادس من يوليو/تموز الجاري وحلق لأقل من مئة كيلومتر.

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ولم يتم التعرف على طراز الصاروخ بالتحديد، إلا أن المسؤولين ألمحوا إلى أن هذا النوع من الصواريخ تم اختباره مسبقا.

وبدأت التمرينات الصيفية مطلع يوليو/ تموز ولا تزال مستمرة، وعادة ما تستمر حتى أغسطس/آب.

تجدر الإشارة إلى أن آخر اختبار صاروخي كبير تم رصده لكوريا الشمالية كان في 14 إيريل/ نيسان الماضي.