"صحة" تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي ستبدأ اعتباراً من الغد وحتى 2 أغسطس القادم .



وتقدمت "صحة" بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية.

وأعلنت شركة "صحة" أن مراكز المسح الوطني المخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19/ ستعمل كالمعتاد يوم غد الخميس فيما ستعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً طيلة أيام عيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة الحادي والثلاثين من يوليو وحتى يوم الأحد الثاني من أغسطس وستعاود عملها المعتاد اعتباراً من يوم الإثنين الثالث من أغسطس في حين يعمل مركزا تقييم كوفيد-19 المتميز في مركز أبوظبي للمعارض و العين للمؤتمرات من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً طيلة أيام العطلة في حين سيكون مركز المسح الوطني في المصفح ومراكز المسح في منطقة الظفرة مغلقة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى على أن تعاود العمل المعتاد يوم الإثنين الثالث من أغسطس.

وقالت شركة "صحة" إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ستواصل تقديم خدمات الرعاية الطارئة على مدار الساعة أما العيادات فسوف تغلق طيلة أيام العطلة الرسمية على أن تستأنف عملها يوم الإثنين 3 أغسطس وتستقبل مستشفيات شركة "صحة" الزوار في أوقات الزيارة المعتادة وهي من الساعة 10 صباحاً إلى 12 ظهراً ومن 5 - 7 مساءً.

ويستقبل مستشفى الكورنيش التابع لشركة "صحة" الأطفال الذين يعانون من اليرقان من الساعة 10 صباحاً إلى الثانية بعد الظهر يوم السبت الموافق الأول من أغسطس.

كما تعمل عيادة كوفيد 19 بالقرب من مستشفى توام التابع لشركة "صحة يوم السبت الأول من أغسطس من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

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وستعمل عيادات كوفيد في منطقة الظفرة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى من 8 صباحاً حتى 4عصراً فيما عدا يوم الجمعة فستكون مغلقة.

كما تقدم مراكز "صحة لرعاية الكلى" خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساء يومياً ما عدا يوم الجمعة.

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة" فتعمل عيادات الزعفرانة ومدينة خليفة والباهية والمقطع وبني ياس يوم غد الخميس ويومي السبت والأحد الأول والثاني من أغسطس من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساء في حين تغلق هذه العيادات يوم الجمعة.

وتغلق عيادات البطين والمشرف والظفرة للأسنان والفلاح ومدينة محمد بن زايد والسمحة والمفرق للأسنان طيلة أيام عطلة عيد الأضحى وتعاود عملها المعتاد يوم الإثنين الثالث من أغسطس.

أما عيادات منطقة العين فتغلق عيادة رماح وعود التوبة والجاهلي والطوية والخزنة والشويب والفقع والعين للأسنان طيلة أيام العطلة في حين تعمل عيادة الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة يوم غد الخميس ويومي السبت والأحد الأول والثاني من أغسطس من الساعة 12 وحتى 8 مساءً وتغلق أبوابها يوم الجمعة 31 يوليو في حين تعمل عيادات سويحان والقوع ومزيد والهير والختم على مدار 24 ساعة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم عيادات الزعفرانة ومدينة خليفة والمويجعي واليحر خدمات الأسنان خلال أيام عطلة عيد الأضحى.

وستغلق مراكز الفحص والصحة الوقائية التابعة لشركة "صحة" طيلة أيام عطلة عيد الأضحى على أن تعاود العمل كالمعتاد اعتباراً من يوم الإثنين 3 أغسطس فيما عدا مراكز الفحص والصحة الوقائية في كل من أبوظبي والعين ومدينة زايد ستعاود العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 أغسطس من الساعة 8 صباحاً إلى 4 عصراً.