عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي إيفاريست بارتولو وزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

Advertisements كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والأزمة الليبية. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومالطا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

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