شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل أكثر من 5500 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا 5509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس ليصل إجمالي الإصابات إلى 834499 حالة على مستوى البلاد.



وقال مسؤولون إن 129 شخصا توفوا جراء المرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13802.

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