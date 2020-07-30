شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وشعوب العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام وأنتم بخير .. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير .. كل عام ومستقبلنا إلى خير .. كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير ...".

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