الرئيس الأمريكي: إيران تواصل نقل الأسلحة لمليشيا "حزب الله"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران مستمرة بنقل الأسلحة إلى مليشيا حزب الله وتقويض سيادة لبنان وزعزعة استقرار المنطقة وتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.



وأكد ترامب، أنه أبلغ الكونجرس بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان اعتبارًا من أول أغسطس/آب المقبل.

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ومنذ أيام، حذر برايان هوك الموفد الأمريكي لإيران، من عدم تمديد حظر الأسلحة على طهران، مؤكدا أنه يهدد شعوب المنطقة.

وقال هوك في لقاء صحفي خلال زيارةٍ لتونس، إن "عدم تمديد هذا القرار سيعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، ومزيداً من الأسلحة لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرها

وينتهي حظر الأسلحة الإيراني لمدة خمس سنوات، في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديده.