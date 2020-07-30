للعام الثالث على التوالي.. ترجمة "خطبة عرفات" بـ10 لغات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تُقدّم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في حج هذا العام ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بـ 10 لغات، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، ستُبثّ ترجمة الخطبة عرفة عن طريق عدد من التطبيقات الإلكترونية بواسطة الأجهزة الذكية من بينها البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

وتبث الترجمة خطبة عرفة عن طريق التطبيق الإلكتروني بواسطة الأجهزة الذكية (Arafat Sermon app) والموقع الإلكتروني المخصص لخطبة عرفة باللغات (www.arafat.gph.gov) ، والبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام (www.gph.gov.sa) ومنصة منارة الحرمين (https://manaratalharamain.gov.sa).

كان المشروع بدأ في عامه الأول بخمس لغات وهي (الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوي، والأوردية) إضافة إلى اللغة العربية، وأضيفت اللغة الصينية في عامه الثاني لتصبح الترجمة بست لغات.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، زيادة عدد اللغات هذا العام لتصبح 10، بإضافة (التركية، الروسية، الهوساوية، والبنغالية) للغات الست السابقة.

وتكمن أهمية الترجمة ودواعيها، بحسب "واس"، نظرًا للأوضاع الراهنة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتاحت الفرصة المسلمين في جميع أنحاء العالم لاستفادة من الخطبة.

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وحرصت وكالة الترجمة والشؤون التقنية على عدم حصر البث عبر نطاق محدود داخل مشعر عرفة ، وإتاحته للاستماع من أي مكان في العالم، وذلك للمساعدة في التباعد وعدم تقارب الأجساد, وعدم توزيع سماعات في يوم عرفة، لضمان عدم انتقال السماعة الواحدة بين أكثر من حاج، وإيقاف توزيع المطبوعات التعريفية ببث ترجمة الخطبة والاعتماد على الوسائل التقنية في ذلك, علما بأن جميع هذه الإجراءات الاحترازية لن تقلل من انتشار بث الخطبة.

وترتكز خطة ترجمة خطبة عرفة لهذا العام على ثلاثة محاور أساسية المحور التقني؛ ويقصد به التقنيات المقترحة لبث المحتوى بما يضمن جودة الصوت ووضوحه وسهولة استقباله مع ضمان استمرارية البث تحت مختلف الظروف مثل زيادة أعداد المستمعين، تقوم به الوكالة في هذا الجانب بزيادة الطاقة الاستيعابية للاستماع للبث ليصل إلى 50 مليون مستمع، وذلك بتحديث البنية التقنية الخاصة بالبث الرقمي وتحديث التطبيق الإلكتروني الخاص ببث الترجمة بواسطة الأجهزة الذكية والموقع الإلكتروني لضمان سهولة الوصول للخطبة باللغة المطلوبة ولضمان سهولة الاستخدام، آخذةً في الحسبان اختلاف المستوى الثقافي والتقني للمستمعين.

أما محور الترجمة فتتولى إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام اتباع مسلك الترجمة المنظورة لخطبة عرفات التي تتم بطريقة تسلم نص الخطبة والقيام بالترجمة وتجهيز النص المترجم وفقاً للشروط العلمية في فهم اللغة المصدر "اللغة العربية" وضوابط النشر المتبعة في اللغة الهدف "المترجم إليها"، وإذاعتها عبر الوسائل التقنية المخصصة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب بالتزامن مع إلقاء الخطبة فوريا، وفق الضوابط المحددة

وفي المحور الإعلامي، أنهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال العمل على الملف الإعلامي لمشروع الترجمة، إذ يحتوي الملف على عدد من التقارير المقروءة والمرئية، مجدولة للنشر في الوقت المناسب لها، لضمان إيصال كل ما يخص هذا المشروع الكبير إلى مختلف أنحاء العالم لتعم الفائدة للجميع بإذن الله.

وبدأ الحجّاج المسلمون في مكة المكرّمة، أمس الأربعاء، مناسك حج في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيّم عليها شبح فيروس كورونا المستمر في التفشي حول العالم حاصدا مئات آلاف الوفيات.

ويشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار قامت بها السلطات اعتبرها البعض مبهمة، إذ شهدت قبول طلبات ورفض أعداد كبيرة أخرى.