بالصور.. تنظيم احتفالية لأطفال انتصروا على السرطان ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي: نظمت مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، احتفالية اليوم الخميس، لأطفال انتصروا على مرض السرطان. ضمت الاحتفالية الأطفال وأسرهم والفريق الطبي المعالج المكون من الأطباء والتمريض، فريق صيادلة تحضير الأدوية الخاصة بهم، والفريق الإداري. وهنأ الدكتور قطب السيد، مدير عام المستشفى، خلال كلمته على هامش الاحتفالية، الأطفال وأسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واعدًا بتذليل أي عقبات أو معوقات في سبيل الحصول على أفضل خدمة طبية تليق بهم وترفع من حالتهم النفسية، ووزع هدايا رمزية وتذكارية عليهم، وجرى التقاط الصور التذكارية.

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