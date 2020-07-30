محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة ترنوبل في أوكرانيا، الخميس، إصابة أحد سكان المقاطعة بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثالثة.
وقال رئيس مديرية الصحة الإقليمية فلاديمير بوجايشوك: "في فترة سابقة، أصيب هذا الرجل مرتان بمرض كوفيد-19. إذا كانت العدوى تصيب المريض للمرة الثالثة، فهذا يعني، أن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي سابقا، لا تحمي من خطر التقاط العدوى من جديد"، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشار بوجايشوك، إلى أنه يلاحظ تدهور الوضع الوبائي في المنطقة. ولكن رغم ذلك تبلغ نسبة الأسِرّة في المؤسسات الطبية المشغولة من جانب المصابين بالفيروس التاجي خلال الموجة الأولى 26.7٪. ومن بين حوالي 1100 مريض، هناك 30 شخصا في حالة خطيرة.
وأرجع تدهور الوضع الوبائي في المنطقة إلى عدم امتثال المواطنين لتدابير الحجر الصحي والوقاية الفردية.
وقال بوجايشوك إن "الناس لا يفهمون تماما مدى تعقيد الوضع المتعلق بهذا المرض، الذي ينتشر بسبب عدم الامتثال لتدابير الحجر الصحي".
وحتى الآن، سجّلت أوكرانيا 68 ألفًا و794 إصابة، توفي منهم 1673 حالة جراء "كوفيد 19".
كانت هذه تفاصيل خبر أوكراني يُصاب بعدوى كورونا للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.