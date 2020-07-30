تركيا تجدد مزاعمها: التنقيب في المتوسط "حق لنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الادعاء بأن من حق بلاده التنقيب والاستفادة من الثروات، في مناطق الصلاحية البحرية التابعة لها بشرق المتوسط، والمناطق المرخص بها في "جمهورية شمال قبرص".

ونقلت وكالة "الأناضول"، الخميس، قوله:"لا يساور أحد الشك في مواصلتنا استخدام حقوقنا في التنقيب".

وأشار إلى أن أن بلاده تولي أهمية كبيرة لقضايا تحديد مناطق الصلاحية البحرية وحماية الحقوق السيادية بالتساوي وتقاسم الموارد بشكل عادل ومحق.

وأضاف: "يجب عدم تجاهل هذه القضايا أبدا، وأود الإشارة إلى أننا مستعدون دائما لحماية حقوقنا وحقوق أشقائنا القبارصة".

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وزعم أن بلاده تقف إلى جانب السلام وتبذل جهودها للمحافظة عليه، واستطرد: "لكن لا يمكننا التسامح مع أي فرض للأمر الواقع من قبل الأطراف الأخرى، ويجب أن أشير هنا إلى أنه لا توجد فرصة نجاح لأي حل بدون تركيا".

ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب قبالة قبرص.

وجزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

وفيما يتعلق بالتوترات مع اليونان على خلفية عزم تركيا التنقيب في منطقة يقول كل من البلدين أنها تابعة لجرفه القاري في البحر المتوسط، قال أكار إنه في إطار الاتفاق على الحوار بين تركيا واليونان في سبيل تعزيز الثقة بينهما، عقد اجتماعان في أثينا، واجتماع ثالث في أنقرة.

وأضاف: "أبلغنا الجانب اليوناني استعدادنا لاستضافة الاجتماع الرابع، وننتظر منهم المشاركة فيه".