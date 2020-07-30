الرئيس الأمريكي: يشكك في جدوى حماية بلاده ألمانيا من روسيا

تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لماذا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن ألمانيا من روسيا في حين تشتري برلين الطاقة من موسكو؟".

وكتب ترامب على حساب في "تويتر" قائلا: "تدفع ألمانيا لروسيا مليارات الدولارات سنويا مقابل الطاقة، ونحن يجب علينا حماية ألمانيا من روسيا. من أي نوع هذا العمل؟".

وتابع الرئيس الأمريكي في هذا الشأن قائلا: "علاوة على ذلك، تأخرت ألمانيا كثيرا عن دفع حصتها البالغة 2٪ تجاه الناتو. لذا فإننا نسحب بعض القوات من ألمانيا!".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في وقت سابق، أن نحو 12 ألف جندي أمريكي سيتم سحبهم من ألمانيا، مشيرا إلى أن

معظمهم (6.4 ألف) سيعودون إلى بلادهم، وسيتم إعادة نشر الباقي في دول الناتو بأوروبا، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا.

ومن المخطط، وفق إفادة للجنرال تود والترز، قائد القوات الأمريكية في أوروبا والقائد الأعلى للقوات المشتركة للناتو في أوروبا، أن يجري نقل مقر القوات الأمريكية في أوروبا من ألمانيا إلى مدينة مونس في بلجيكا، التي تحتضن الآن المقر الرئيس للقائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا.