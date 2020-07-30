أوكرانيا تسجل 1197 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 68 ألفا و794 إصابة.
وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 23 حالةوفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1673 شخصا، مشيرة إلى تعافى 760 شخصا لتصل حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 37 ألفا و394 شخصا منذ بداية الوباء.
وشهدت العاصمة كييف أكبر معدل إصابات جديدة بتسجيل 199 حالة تليها منطقة لفيف بـ 131
ويسري الحجر الصحي حاليًا في أوكرانيا وحتى 31 أغسطس المقبل.
وفي سياق آخر، أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم أن الأحوال الجوية السيئة من أمطار وعواصف رعدية ورياح تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في 52 منطقة مأهولة بالسكان في خمس مناطق.
وأضاف البيان أن فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لشركات توزيع الطاقة الإقليمية شاركت في استعادة إمدادات الطاقة.
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