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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 17 مليوناً

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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 17 مليونا حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 17 مليونا

و 29 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من عشرة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 667 ألفا.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند

وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وإسبانيا وباكستان وكولومبيا والسعودية وإيطاليا وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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