اخبار العالم

حجاج بيت الله الحرام يؤدون شعيرة الوقوف بعرفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يؤدي الحجاج اليوم شعيرة الوقوف بعرفة التي تعد من أهم أركان الحج، في هذا الموسم الاستثنائي المصغر الذي فرضته الضرورات على خلفية تفشي عدوى فيروس .

ويقف اليوم حجاج بيت الله على جبل عرفة الواقع شرق مكة المكرمة، وهو المشعر الوحيد الذي يجري في مكان خارج حدود الحرم

المكي.

وتفضي مناسبك الحج بأن يتوجه ضيوف الرحمن مع شروق يوم التاسع من ذي الحجة من منى إلى عرفة للوقوف في أي قسم منه، وبدون الوقوف بعرفة، لا تكتمل مناسك الحج.

وتتواصل شعيرة الوقوف بعرفة في هذا اليوم المبارك

Advertisements
من زوال شمس عرفة حتى طلوع اليوم التالي، وهو أول أيام عيد الأضحى.

ويؤدي حجاج بيت الله في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.

وبعد غروب شمس يوم عرفة، ينفر الحجاج إلى المزدلفة للمبيت بها، وهناك يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يقضون ليلتهم في مزدلفة إلى أن تحين صلاة الفجر، وبعدها يتجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجاج بيت الله الحرام يؤدون شعيرة الوقوف بعرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا