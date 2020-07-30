حجاج بيت الله الحرام يؤدون شعيرة الوقوف بعرفة

يؤدي الحجاج اليوم شعيرة الوقوف بعرفة التي تعد من أهم أركان الحج، في هذا الموسم الاستثنائي المصغر الذي فرضته الضرورات على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا.
ويقف اليوم حجاج بيت الله على جبل عرفة الواقع شرق مكة المكرمة، وهو المشعر الوحيد الذي يجري في مكان خارج حدود الحرمالمكي.
وتفضي مناسبك الحج بأن يتوجه ضيوف الرحمن مع شروق يوم التاسع من ذي الحجة من منى إلى عرفة للوقوف في أي قسم منه، وبدون الوقوف بعرفة، لا تكتمل مناسك الحج.
وتتواصل شعيرة الوقوف بعرفة في هذا اليوم المبارك
ويؤدي حجاج بيت الله في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.
وبعد غروب شمس يوم عرفة، ينفر الحجاج إلى المزدلفة للمبيت بها، وهناك يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يقضون ليلتهم في مزدلفة إلى أن تحين صلاة الفجر، وبعدها يتجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.
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